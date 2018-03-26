Руководство маршрутчика, зажавшего в дверях челябинку с коляской, ищет очевидцев происшествия

Водитель маршрутки №22, дверьми которой зажало женщину с ребёнком в коляске на остановке «Аврора», утверждает, что не трогался с места и после случившегося сразу открыл дверь. Об этом сообщили в администрации компании-перевозчика.

По словам водителя, женщина вышла и начала выносить коляску. Ей помогал один из пассажиров.

— Наш сотрудник утверждает, что не успел тронуться с места, когда пассажиры закричали, он тут же открыл дверь и выскочил на помощь пассажирке, — рассказал представитель транспортного предприятия Илья Кушнерук. — При этом водитель должен был вызвать ГИБДД и собрать показания свидетелей, поскольку такое происшествие является ДТП. К сожалению, он этого не сделал.

Руководство транспортного предприятия просит пассажиров и прохожих поделиться видеозаписями инцидента. Вы можете сделать это, отправив информацию на 74.ru через почту редакции, в наши группы «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», а также в WhatsApp или Viber по номеру +7-93-23-0000-74. Телефон службы новостей 7-0000-74.

По результатам внутренней проверки в отношении водителя будут приняты меры, заключил Илья Кушнерук.

Неприятный случай в маршрутке произошел в субботу, 23 марта. Как сообщила газета «АиФ-Челябинск», в редакцию которого обратилась женщина, автобус зажал в дверях пассажирку с коляской и несколько метров протащил её за собой.

— Начала выходить с коляской, и мне стал помогать молодой человек. Только я встала на снег, водитель начал закрывать дверь и поехал. Конечно же, я схватилась за коляску и упала, он меня на коленях протащил метров десять, повредил коляску, и я головой пару раз ударилась об автобус, — рассказала челябинка. — Ребёнок, вроде, с самого начала молчал, а минуты через три у него пошла кровь из носа и покраснел лоб, значит, он тоже как-то ударился.

Женщина сообщила, что обратилась с жалобой в городское управление транспорта.

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