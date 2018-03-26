На этой неделе ГИБДД Казани проведет несколько рейдов

Сегодня у школьников начинаются каникулы, поэтому ГИБДД Казани просит водителей быть еще внимательнее на дорогах. На этой неделе госавтоинспекторы проведут несколько рейдов:

27 и 29 марта — будут искать водителей, которые игнорируют правила перевозки детей в машине;

28 и 30 марта — будут ловить тех, кто не пропускает пешеходов, и тех, кто переходит дорогу не по правилам.

Сотрудники ГИБДД будут патрулировать улицы с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних. Они напомнят водителям–родителям об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Читайте также:

Сегодня снова пройдет массовая проверка казанских автобусов