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На этой неделе ГИБДД Казани проведет несколько рейдов
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На этой неделе ГИБДД Казани проведет несколько рейдов 

Казанский Портал 56 минут назад
Сегодня у школьников начинаются каникулы, поэтому ГИБДД Казани просит водителей быть еще внимательнее на дорогах. На этой неделе госавтоинспекторы проведут несколько рейдов:
27 и 29 марта — будут искать водителей, которые игнорируют правила перевозки детей в машине;
28 и 30 марта — будут ловить тех, кто не пропускает пешеходов, и тех, кто переходит дорогу не по правилам.
Сотрудники ГИБДД будут патрулировать улицы с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних. Они напомнят водителям–родителям об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.
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