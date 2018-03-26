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Сегодня снова пройдет массовая проверка казанских автобусов
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Сегодня снова пройдет массовая проверка казанских автобусов 

Казанский Портал 56 минут назад
Сегодня ГИБДД Казани проведет очередную масштабную проверку автобусов. Она начнется в 14:00.
Если госавтоинспекторы обнаружат какие-то неисправности, эксплуатацию автобусов могут запретить. Особое внимание уделят водителям, а точнее их состоянию (отдыхали ли они перед работой и так далее).
В январе прокуратура Казани провела проверку после серии ДТП с участием автобусов. Результаты были ужасающими: было выявлено более 150 нарушений. Некоторые ПАТП выпускали в рейс автобусы с неисправностями. Водители не всегда получали выходные. Один из иностранцев управлял автобусом с поддельными правами.
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