Сегодня снова пройдет массовая проверка казанских автобусов

Сегодня ГИБДД Казани проведет очередную масштабную проверку автобусов. Она начнется в 14:00.

Если госавтоинспекторы обнаружат какие-то неисправности, эксплуатацию автобусов могут запретить. Особое внимание уделят водителям, а точнее их состоянию (отдыхали ли они перед работой и так далее).

В январе прокуратура Казани провела проверку после серии ДТП с участием автобусов. Результаты были ужасающими: было выявлено более 150 нарушений. Некоторые ПАТП выпускали в рейс автобусы с неисправностями. Водители не всегда получали выходные. Один из иностранцев управлял автобусом с поддельными правами.

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