Огромные ямы на дороге в Дзержинском районе Волгограда выгнали водителей на обочину

Дорога на улице Полоненко в Дзержинском районе Волгограда не пережила встречи с огромными лужами и треснула на сотни маленьких ям.

— Этот участок всегда считался проблемным: латали, латали, а толку никакого, — делится впечатлениями водитель Михаил Шариков. — Кажется, осенью дорожники закатали ямки и на какое-то время облегчили нашу участь. Сегодня дорога выглядит настолько страшно, что ехать по ней не решаются даже автомобилисты на высоких машинах.

Водители рассказывают, что из-за больших и маленьких ям, словно паутина опутавших всю дорогу, им приходится ехать по обочине.

— Другого варианта у нас просто не остаётся. Каким бы опытным и юрким автомобилистом ты бы ни был, всё равно угодишь в какую-нибудь глубокую рытвину. Тут вам похлеще всякого ралли будет, — уверен Михаил Шариков. — Резкое потепление отрежет нам последний обходной путь — земля на пешеходных дорожках превратится в жижу, пробраться по которой смогут не все машины.

В одну большую яму с наступлением весны превратилась и дорога в сторону поселка Латошинка. По словам автомобилистов, из-за огромных луж водители едут почти вслепую и замечают выбоины в самый последний момент.

На днях V1.ru писал о том, что после непродолжительной зимы в Дзержинском районе глубокими ямами покрылась дорога на улице Качинцев. Капитальный ремонт проезжей части здесь был проведен осенью прошлого года.

Заметили дорогу, испещренную ямами после первой оттепели? Присылайте свои фотографии по обратной связи.