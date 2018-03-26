Начальник ГИБДД Полевского влетел на своей Mazda в фуру

Сегодня в Полевском в ДТП попал Дмитрий Мешавкин, начальник местной Госавтоинспекции , назначенный на эту должность в начале февраля. Как сообщают очевидцы, он въехал в фуру.

— Действительно, такое ДТП сегодня имело место, — рассказал Е1.RU начальник областного полицейского главка Валерий Горелых . — Оно произошло в 13:30 на улице Крылова. По предварительным данным, мужчина 1970 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-21113, выехал с парковочной площадки, не убедившись в безопасности манёвра. В результате этих действий он допустил столкновение с Mazda, которая в тот момент осуществляла обгон на разрешённом для подобного манёвра участке дороги. За рулём иномарки находился руководитель ГИБДД ОВД Полевского в форменном обмундировании.

Как рассказал Валерий Горелых, от удара машину начальника городской Госавтоинспекции отбросило на двигавшийся по правой полосе грузовик Scania. К счастью, в аварии никто из граждан не пострадал. Лишь транспортные средства получили механические повреждения. Все они подлежат восстановлению.

— Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники территориальной ГИБДД освидетельствовали водителей ВАЗа и Mazda на состояние опьянения, — отметил Валерий Горелых. — Экспертиза установила, что шофёр ВАЗа в момент аварии был нетрезв. Доза употреблённого им алкоголя многократно превышала допустимую норму. Ранее гражданин Соловьев, так зовут подозреваемого, уже привлекался неоднократно к административной ответственности, в том числе за езду «под мухой». На этот раз в отношении него органы внутренних дел возбудили два дела — по части 3 статьи 12.14 (невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения) и статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Данные статьи предусматривают лишение водительских прав до двух лет и штраф 30 000 рублей. В таком состоянии лихач, по данным главка, приехал на работу, а там вместо того, чтобы отстранить от руля, его отправили домой отсыпаться. Чудом не произошло более страшной трагедии. Более подробные и точные обстоятельства ЧП устанавливаются.