Смертельное ДТП на трассе Ярославль — Углич: скончался 25-летний водитель

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла вечером в пятницу, 23 марта, около 19 часов. В Большесельском районе 27-летний молодой человека, находясь за рулем автомобиля Mazda 3, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной УАЗ. На место происшествия выехали спасатели, экипаж ГИБДД и бригада скорой помощи.

В результате 25-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель иномарки и его пассажир — 24-летняя девушка — доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.