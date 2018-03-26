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Смертельное ДТП на трассе Ярославль — Углич: скончался 25-летний водитель
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Смертельное ДТП на трассе Ярославль — Углич: скончался 25-летний водитель 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла вечером в пятницу, 23 марта, около 19 часов. В Большесельском районе 27-летний молодой человека, находясь за рулем автомобиля Mazda 3, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной УАЗ. На место происшествия выехали спасатели, экипаж ГИБДД и бригада скорой помощи.
В результате 25-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель иномарки и его пассажир — 24-летняя девушка — доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
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