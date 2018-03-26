На дороге в Башкирии сбили женщину

В Иглинском районе республики минувшей ночью с 25 на 26 марта произошло смертельное ДТП.

Lada Niva с 26-летним жителем Башкирии за рулем ехала из Уфы по направлению в Иглино. Дорога была хорошей, но водитель внимательно следил за проезжей частью. Но это не помогло ему заметить идущую прямо на него женщину, одетую во все черное. Затормозить молодой водитель не успел, как и объехать препятствие. Удар был сильный, и тело женщины отбросило на несколько метров в сторону.

— Пешеход скончалась на месте. Она была одета в темную одежду без светоотражающих элементов, — пояснили в республиканской ГИБДД

В трех авариях, произошедших за вчерашний день, еще трое человек получили травмы.