Массовая авария на Станционной: улица встала в глухую пробку

Утром 26 марта на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска столкнулись грузовик МАЗ и самосвал Howo.

Авария случилась около 10:00 недалеко от остановки «2-я Станционная».

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в ДТП попало и несколько легковых автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД . Оперативный комментарий автоинспекции получить пока не удалось.

Из-за аварии на перекрёстке улицы Станционной и 2-й Станционной образовалась глухая пробка. Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, в 10:30 скорость движения не превышала 5 км/ч.

Вчера вечером на Димитровском мосту произошла авария с участием нескольких иномарок. После столкновения в больницу попали 5 человек.