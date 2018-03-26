Ещё
Массовая авария на Станционной: улица встала в глухую пробку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

Массовая авария на Станционной: улица встала в глухую пробку 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 26 марта на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска столкнулись грузовик МАЗ и самосвал Howo.
Авария случилась около 10:00 недалеко от остановки «2-я Станционная».
Очевидцы в соцсетях сообщают, что в ДТП попало и несколько легковых автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД. Оперативный комментарий автоинспекции получить пока не удалось.
Из-за аварии на перекрёстке улицы Станционной и 2-й Станционной образовалась глухая пробка. Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, в 10:30 скорость движения не превышала 5 км/ч.
Вчера вечером на Димитровском мосту произошла авария с участием нескольких иномарок. После столкновения в больницу попали 5 человек.
ngs.ru: последние новости
На Димитровском мосту произошла серьёзная авария с участием нескольких иномарок В центре Новосибирска троллейбус оборвал провода Видео: с парковки на Октябрьской магистрали упало две машины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России751
Спасение людей в Кемерово попало на видео70
Болтон записал обращение к Совфеду28
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека265
Польша нашла альтернативу российскому газу98
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение