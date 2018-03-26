За отказ остановиться на таможне будут штрафовать

России может появиться административная ответственность за отказ гражданина остановить автомобиль по требованию сотрудника таможни при пересечении границы на контрольно-пропускных пунктах.

Для этого статью 12.25 КоАП «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» распространят на правоотношения между должностными лицами таможенных органов и водителями.

Инициативу, которую внесло на рассмотрение Госдумы Правительство, планирует рассмотреть 26 марта Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.

В инициативе прописано, что штраф для водителей составит от 500 до 800 рублей. Также законопроект предусматривает наделение должностных лиц таможенных органов полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях в этой сфере.