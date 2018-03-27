Жительница Владивостока погибла под колесами автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте

В дежурную часть батальона ДПС ГИБДД города Владивостока поступило сообщение о ДТП с участием пешехода на улице Героев Тихоокеанцев, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что 32-летний водитель автомашины Nissan Note двигался со стороны улицы Катерная в направлении Окатовой. В районе дома №28 на улице Героев Тихоокеанцев он совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Стаж вождения водителя Nissan Note на момент автоаварии составил три года.

По факту ДТП со смертельным исходом полицией проводится проверка. Будут проведены экспертизы.