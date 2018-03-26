К чемпионату мира в Казани поменяют на новые 200 автобусов

К чемпионату мира по футболу-2018 в Казани появится 200 новых автобусов. Об этом рассказал сегодня на заседании круглого стола «Клуба сторонников »Единой России» начальник отдела автомобильного транспорта комитета по транспорту исполкома Казани Анзор Парцвания.

По словам Парцвания, автобусы будут закуплены частными автотранспортными предприятиями и заменят на маршрутах города автобусы, приобретенные в 2007 — 2008 годах.

Парцвания не стал раскрыть подробности предполагаемых сделок, но заметил, что начиная с 2012 года в правила о городских перевозках общественным транспортом заложены требования об обязательном наличии в таких автобусах пандусов или аппарелей для более удобного въезда в автобус инвалидов-колясочников.

Это неполный текст новости