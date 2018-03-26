Пол-Земли проехал на велосипеде житель Искитима 

Фото предоставлено Евгением Кудрявцевым
Из пятимесячного путешествия по Южной и Юго-Восточной Азии вернулся искитимский велосипедист Евгений Кудрявцев. С октября по март он преодолел 14 тысяч километров, посетил Индию, Непал, Таиланд, Малайзию и Индонезию. К сожалению, свое путешествие ему пришлось завершить досрочно. В Таиланде Евгений попал в ДТП, в котором очень сильно пострадал его велосипед.
VN.ru уже рассказывал об увлечении велопутешествиями жителей Искитима Кости и Жени Кудрявцевых. Год назад половину Евразии проехал Константин Кудрявцев, а полгода назад на столь же сложное по длительности и маршруту турне отважился Евгений.
О начале его 14-тысячного пути сообщило ИТАР ТАСС. Направляясь на север Индии, Евгений прикрепил к багажнику флажок с российским триколором. И надо же было случиться, мимо него по трассе проезжала машина посольства России в Индии с одним из сотрудников и корреспондентом ТАСС. Вот так и появилась позже заметка об искитимском путешественнике в ленте новостей этого информагентства.
«Одиночный велопробег протяженностью свыше 17 тыс. км по странам Южной и Юго-Восточной Азии начал из Нью-Дели 29-летний россиянин Евгений Кудрявцев. Об этом путешественник из города Искитима Новосибирской области, достигший за первые несколько дней пути летней столицы Индии, Шимлы, сообщил ТАСС. Сразу же по прибытии в аэропорт им. Индиры Ганди в Нью-Дели он на глазах у публики собрал свой велосипед, следовавший в багаже, и отправился в дорогу. «За эти дни мне удалось преодолеть первые 410 из четырех тысяч километров маршрута по Индии», — рассказал велотурист, филолог и журналист, который в своей повседневной жизни не имеет никакого отношения к спорту», — писала о нашем земляке корреспондент ТАСС Евгения Кармалито.
Путешествие завершилось внезапно. Из Таиланда Евгений должен был добраться до Лаоса, оттуда — в Камбоджу и Вьетнам, но попал в дорожно-транспортное происшествие. Он говорит, что виноват сам, слишком доверился окружающим водителям.
Вообще за время пути его сбивали трижды. Первый раз — в Катманду. Там он врезался во внезапно открывшуюся дверцу автомобиля, не смог быстро сманеврировать и в результате упал на встречную полосу. Благо, автомобиль, двигавшийся навстречу, успел затормозить метрах в двух от велосипедиста.
Второе ДТП произошло на Суматре. Дело было уже к вечеру, Евгений собирался остановиться на ночевку, когда сзади в него врезался мотоциклист, который, видимо, просто его не увидел. На этот раз наш путешественник серьезно пострадал, ободрав всю правую половину тела. Его приютили жители ближайшего дома, чтобы он мог прийти в себя и подлечиться. Уже тогда Женя думал завершить пробег и вернуться домой. Но потом стало легче, и он продолжил путь.
И вот — третье ДТП. На сей раз Женя сильно не пострадал, а вот от велосипеда осталось лишь переднее колесо. Местные жители помогли искитимцу добраться до аэропорта Бангкока, откуда Женя вернулся домой. Сейчас он планирует еще одно путешествие. Возможно, на один из американских континентов.