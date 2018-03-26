Пол-Земли проехал на велосипеде житель Искитима

Таиланд, Малайзию и Из пятимесячного путешествия по Южной и Юго-Восточной Азии вернулся искитимский велосипедист Евгений Кудрявцев. С октября по март он преодолел 14 тысяч километров, посетил Индию, Непал Индонезию . К сожалению, свое путешествие ему пришлось завершить досрочно. В Таиланде Евгений попал в ДТП, в котором очень сильно пострадал его велосипед.

VN.ru уже рассказывал об увлечении велопутешествиями жителей Искитима Кости и Жени Кудрявцевых. Год назад половину Евразии проехал Константин Кудрявцев , а полгода назад на столь же сложное по длительности и маршруту турне отважился Евгений.

О начале его 14-тысячного пути сообщило ИТАР ТАСС . Направляясь на север Индии , Евгений прикрепил к багажнику флажок с российским триколором. И надо же было случиться, мимо него по трассе проезжала машина посольства России в Индии с одним из сотрудников и корреспондентом ТАСС. Вот так и появилась позже заметка об искитимском путешественнике в ленте новостей этого информагентства.

«Одиночный велопробег протяженностью свыше 17 тыс. км по странам Южной и Юго-Восточной Азии начал из Нью-Дели 29-летний россиянин Евгений Кудрявцев. Об этом путешественник из города Искитима Новосибирской области , достигший за первые несколько дней пути летней столицы Индии, Шимлы, сообщил ТАСС. Сразу же по прибытии в аэропорт им. Индиры Ганди в Нью-Дели он на глазах у публики собрал свой велосипед, следовавший в багаже, и отправился в дорогу. «За эти дни мне удалось преодолеть первые 410 из четырех тысяч километров маршрута по Индии», — рассказал велотурист, филолог и журналист, который в своей повседневной жизни не имеет никакого отношения к спорту», — писала о нашем земляке корреспондент ТАСС Евгения Кармалито.

Путешествие завершилось внезапно. Из Таиланда Евгений должен был добраться до Лаоса , оттуда — в Камбоджу Вьетнам , но попал в дорожно-транспортное происшествие. Он говорит, что виноват сам, слишком доверился окружающим водителям.

Вообще за время пути его сбивали трижды. Первый раз — в Катманду . Там он врезался во внезапно открывшуюся дверцу автомобиля, не смог быстро сманеврировать и в результате упал на встречную полосу. Благо, автомобиль, двигавшийся навстречу, успел затормозить метрах в двух от велосипедиста.

Второе ДТП произошло на Суматре. Дело было уже к вечеру, Евгений собирался остановиться на ночевку, когда сзади в него врезался мотоциклист, который, видимо, просто его не увидел. На этот раз наш путешественник серьезно пострадал, ободрав всю правую половину тела. Его приютили жители ближайшего дома, чтобы он мог прийти в себя и подлечиться. Уже тогда Женя думал завершить пробег и вернуться домой. Но потом стало легче, и он продолжил путь.