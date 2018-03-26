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На одном из участков Бердского шоссе ограничили скорость до 20 км/ч
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На одном из участков Бердского шоссе ограничили скорость до 20 км/ч 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске на Бердском шоссе в районе разъезда Иня появилось ограничение скорости движения до 20 км/ч.
Корреспондент НГС заметил, что скорость ограничили накануне — ограничивающий знак появился перед у моста через Иню по направлению в сторону Академгородка. Ограничение действует на протяжении моста.
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что решение ограничить скорость приняла мэрия города.
«В связи несоответствием дорожного полотна ГОСТу, хозяин дорог на данном участке дороге снизил скоростной режим», — рассказали в автоинспекции.
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