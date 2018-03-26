Во Втузгородке автоугонщики похитили Toyota, заменив на ней аккумулятор

Во Втузгородке рано утром 16 марта угнали Toyota Corolla, принадлежащую местной жительнице Регине. Девушка оставила свою машину ночевать у торца дома по адресу Педагогическая, 16, а утром обнаружила, что иномарка исчезла.

Как удалось выяснить потерпевшей, её автомобиль угнали двое мужиков, одетых в тёмную одежду. Девушке удалось раздобыть записи камер наблюдения, но качество видео оставляет желать лучшего.

Автоугонщики приехали во Втузгородок в полпятого утра на автомобиле Volkswagen Passat и припарковались в соседнем дворе. Затем они подошли к машине Регины, очистили её от снега и заменили севший аккумулятор. После этого один из мужчин сел за руль Toyota, а второй вернулся в Volkswagen.

Через некоторое время обе машины поехали на улицу Комсомольскую. Оттуда Volkswagen укатил в сторону Калины, а Toyota двинулась мимо АЗС «Лукойл» в направлении Малышева.

— Скорее всего, сейчас моя машина стоит где-то в «отстойнике», — сказала Регина, — возможно, в каком-нибудь дворе. У моей машины есть некоторые приметы: разбит угол задней правой фары, есть небольшая вмятина на капоте по центру и царапина во весь кузов слева. На лобовом стекле два небольших скола от камней. Задние стекла немного затонированы, а также отсутствует обшивка и все пластмассовые накладки в багажнике.