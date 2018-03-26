Госавтоинспекция Усолье-Сибирского в период весенних каникул уделяет особое внимание безопасности детей

С наступлением школьных каникул, а значит, у детей появится больше свободного времени, часть которого они проведут на улице. Однако детям и прежде всего их родителям не стоит

забывать, что улица таит в себе множество опасностей, одно из которых —

дорожное движение. Зачастую именно в период каникулярных каникул

обостряется обстановка с «детской» аварийностью.

С целью недопущения ДТП с участием

несовершеннолетних накануне и во время школьных каникул ГИБДД

под названием «Безопасные каникулы». Этой весной мероприятие проводится с 19 марта до 1 апреля.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят в образовательных учреждениях профилактические беседы, уделяя особое

внимание правилам безопасного поведения на дороге. Это связано с тем,

что в текущем году на усольской территории произошли 3 случая наезда

транспортных средств на несовершеннолетних пешеходов.

В рамках мероприятия полицейские

акцентируют особое внимание на предупреждение нарушений ПДД юными

участниками дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортных

происшествий, происходящих по причине грубых нарушений со стороны

водителей транспортных средств.

Находясь в тесном взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних Усольского района, сотрудники

ГИБДД принимают участие в выездных комиссиях, проводимых на базе

общеобразовательных учреждений. В рамках мероприятий специалисты

различных сфер профилактики проводят работу, как с детьми, так и их родителями. В марте для обучающихся школы поселка Тайтурка членами

выездной комиссии был организован правовой квест. Пройдя 13 станций

квест игры, одной из которых стала «Дорожная станция», школьники смогли

продемонстрировать свои знания по правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, в быту, на льду и водоеме, соблюдения противопожарных норм, правил комендантского часа и прочее.

Полицейские уверены, что подобного рода

мероприятия должны предостеречь школьников от совершения необдуманных

действий и поступков, ценой которых может стать их жизнь и здоровье.