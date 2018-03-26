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Саровские госавтоинспекторы научили первоклассников правильно переходить дорогу
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Саровские госавтоинспекторы научили первоклассников правильно переходить дорогу 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Профилактическое занятие «Переходи дорогу правильно!» организовали сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России по ЗАТО Саров совместно с представителями «Родительского патруля» провели для учащихся первых классов МБОУ «Школа №13». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Перед началом мероприятия старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Татьяна Назарова провела для ребят теоретический урок «Азбука дорожной безопасности». Инспектор дорожного движения рассказала детям, как правильно переходить дорогу, почему нельзя забывать о бдительности и внимательности на дороге. Кроме этого, госавтоинспектор объяснила первоклассникам значение основных дорожных знаков, а также напомнила о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.
Теоретические знания ребята закрепили в ходе выхода на местность в район расположения нерегулируемого пешеходного перехода. Здесь школьники продемонстрировали дорожному полицейскому, что умеют правильно себя вести во время перехода проезжей части.
Сотрудники ГИБДД отмечают, что такие занятия, как правило, приносят лучшие результаты, чем обычные лекции и беседы.
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