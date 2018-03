ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в центре Владивостока

Согласно сервису «Яндекс. Карты», загруженность дорог во Владивостоке в понедельник, 26 марта, составляет четыре балла, сообщает PRIMPRESS.

Заторы наблюдались в районе проспекта 100 лет Владивостоку в обе стороны, частично по улицам Русская и Магнитогорская, по улице Глинки, по Народному проспекту в районе путепровода в сторону транспортного кольца в районе Партизанского проспекта, частично по улицам Гоголя и Луцкого, на транспортном кольце в районе Первой Речки, в районе транспортного кольца на верхней станции фуникулера в сторону улицы Суханова, частично по улице Калинина, по улице Выселковая в сторону улицы Снеговая, в районе улицы Луговая со стороны Рудневского моста, по улице Светланская в сторону центра, частично по улице Фадеева, по улице Октябрьская, по Океанскому проспекту, по улице Фонтанная, по улице Алеутская, по Нижнепортовой через Верхнепортовую в сторону Казанского моста.

В районе улицы Суханова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и заехал на тротуар. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД , которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

