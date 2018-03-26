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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в центре Владивостока
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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в центре Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Согласно сервису «Яндекс. Карты», загруженность дорог во Владивостоке в понедельник, 26 марта, составляет четыре балла, сообщает PRIMPRESS.
Заторы наблюдались в районе проспекта 100 лет Владивостоку в обе стороны, частично по улицам Русская и Магнитогорская, по улице Глинки, по Народному проспекту в районе путепровода в сторону транспортного кольца в районе Партизанского проспекта, частично по улицам Гоголя и Луцкого, на транспортном кольце в районе Первой Речки, в районе транспортного кольца на верхней станции фуникулера в сторону улицы Суханова, частично по улице Калинина, по улице Выселковая в сторону улицы Снеговая, в районе улицы Луговая со стороны Рудневского моста, по улице Светланская в сторону центра, частично по улице Фадеева, по улице Октябрьская, по Океанскому проспекту, по улице Фонтанная, по улице Алеутская, по Нижнепортовой через Верхнепортовую в сторону Казанского моста.
В районе улицы Суханова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и заехал на тротуар. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 25, 2018 at 4:14pm PDT
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