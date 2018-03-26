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«Люблю быть за рулем»: Сергей Безруков похвастался водительским стажем
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«Люблю быть за рулем»: Сергей Безруков похвастался водительским стажем 

Eva.ru 30 минут назад
Фото: Eva.ru
Народный артист России Сергей Безруков похвастался в персональном Инстаграм-аккаунте своим довольно внушительным водительским стажем, сделав затем неожиданное признание. Оказывается, мужчина уже долгое время пользуется услугами водителя и крайне редко садится за руль сам.
Знаменитый артист Сергей Безруков пользуется почти безусловной любовью многих своих поклонников. Зрители в восторге не только от гениальных перевоплощений мужчины на театральной сцене и перед камерами на съемочных площадках, но и от его простоты и близости к обычному народу. Кажется, что 44-летний Безруков каким-то чудом сумел воплотить в себе сам образ Родины в глазах россиян. Такой простой, добрый, позитивный и искренний, но в тоже время сильный и внушающий уважение.
Однако последнее признание артиста немного озадачило его фанатов, ведь оказалось, что знаменитый своей «простотой» Сергей Витальевич пользуется услугами личного водителя. «ВОДИТЕЛЬ! Стаж-20 лет! ЛЮБЛЮ БЫТЬ ЗА РУЛЁМ, Дорогие мои! ОЧЕНЬ! Но, к сожалению, всё чаще с водителем… на служебной! Много работы! Но если появляется свободная минута, не могу отказать себе в удовольствии!» — откровенно признался в своем микрологе Безруков, разрушив тем самым устоявшееся представление о себе у некоторых своих подписчиков.
«Неожиданно. Не думала, что у вас есть водитель» «Прям буржуй! А сам чего не водишь?» «Вот вам и простота и близость к народу» «Какой же это стаж, если сам не водишь?» Напомним, что не так давно Сергей Безруков делился с подписчиками своего микроблога видеороликом процесса откапывания личного автомобиля из-под снега. Мужчина тогда многих удивил и порадовал своим позитивным отношениям даже к такому неприятному сюрпризу погоды. Но едва ли кто-то мог предположить, что Сергей не сам сядет за руль спасенного авто, а уступит это место своему сотруднику.
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