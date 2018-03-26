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На Ставрополье опрокинулся автобус
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На Ставрополье опрокинулся автобус, пострадали четыре человека 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Автобус, двигавшийся по маршруту Новороссийск — Дербент, перевернулся на Ставрополье, четыре человека госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.
"По предварительной версии, в воскресенье около 23.00 мск водитель автомобиля "Голаз", двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, по рейсовому маршруту Новороссийск — Дербент, с небезопасной скоростью, со слов водителя, находясь в утомленном состоянии, уснул за рулем, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в обочину, где автобус опрокинулся", — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, в результате ДТП четверо пассажиров — двое мужчин и две женщины, все жители республики Дагестан — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
"За рулем автобуса находился 50-летний житель Краснодарского края, который в ДТП не пострадал, был трезв. В момент автоаварии в транспортном средстве находились 37 пассажиров и 2 водителя", — добавили в УГИБДД по краю.
Большего числа жертв и тяжести последствий удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности, по факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются, уточнили в управлении.
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