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Участок Керченской трассы закрыли для движения автомобилей
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Участок Керченской трассы закрыли для движения автомобилей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В ночь с 24 на 25 марта в Керчи закрыли часть трассы протяженностью 14 км. Участок дороги от перекрестка по улице Чкалова до поворота на Приозерное перекрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил НСН глава керченской администрации Сергей Бороздин.
Отметим, на время перекрытия движение транспортного потока осуществляется в объезд через ПГТ Багерово.
Как сообщает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», приняты меры по организации дорожного движения на период перекрытия участка трассы. А также обеспечено обустройство автомобильных дорог информационными щитами и дорожными знаками.
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