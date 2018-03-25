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В центре Саратова женщине пробило голову снежной глыбой
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В центре Саратова женщине пробило голову снежной глыбой 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Трагический случай произошел днем 25 марта на пересечении улиц Рахова и Московская у кафе «Улей».
На проходившую в этом месте женщину с крыши упал снег. Причем, жительница Саратова серьезно пострадала. Об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.
— Я там был и все видел вплоть до схода льдин с крыши, которая над домом. Мы помогли женщине и вызвали «скорую». Не было на месте происшествия огорожено никакой лентой. Я переезжал Московскую, когда всё это произошло. Сразу остановился. Жена даже не поняла, что случилось. Женщина сначала была без сознания. Мы оттащили её в сторону. На голове были как минимум две очень большие шишки, с мандарин приличный. И правая сторона лица возле глаза тоже пострадала, -рассказывает о происшествии очевидец Дмитрий Иволгин.
Пользователи в соцсетях утверждают также, что на этом доме как минимум месяц висели огромные наледи, но никому до этого не было дела. Остальные предлагают потерпевшей обязательно судиться за полученные увечья. Так, одна из жительниц Саратова сообщает, что у нее муж отсудил у одной из УК 50 тысяч рублей компенсации и еще на потраченное лечение в 2011 году, когда поскользнулся и сломал руку.
Фото: соцсети
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