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В Крымском районе погиб водитель легковушки, протаранившей КамАЗ
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В Крымском районе погиб водитель легковушки, протаранившей КамАЗ 

Новая Кубань 21 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Авария произошла 24 марта на трассе «Славянск-на-Кубани — Крымск». 41-летний водитель «ВАЗ 21099» получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.
Около 9 часов вечера он двигался районе 28-километра автодороги. На пути следования был железнодорожный переезд. Горел запрещающий сигнал железнодорожного светофора. Перед переездом остановился КамАЗ. А водитель легковушки не избрал безопасную скорость движения. В результате произошло столкновение. Судя по кадрам с места ДТП, предоставленным отделом по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, кузов ВАЗ 21099 получил серьезные повреждения. Выжить в такой аварии было практически не возможно.
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