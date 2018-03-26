Ещё
Водителя грузовика убило ломом в Якутии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водителя грузовика убило ломом в Якутии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Главный региональный
Инцидент произошел во время остановки автомашин в селе Крестях при перевозке нефтепродуктов из Мирнинского в Нюрбинский район, сообщает ИА YakutiaMedia.
Водитель автомашины «Скания» осуществлял буксировку съехавшего в кювет автомобиля. В это время произошел срыв троса, и закрепленный металлический лом пробил лобовое стекло автомашины и ударил водителя в грудь.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«ФедералПресс» напоминает, 9 марта в Горном районе Якутии нелегальное такси-микроавтобус Toyota Hiace на полном ходу врезалось в снегоуборочную машину КамАЗ. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Йошкар-Оле 23 марта ограничат движение транспорта у городского суда Лишенный прав житель Канска устроил ДТП и погиб сам «Газель» протаранила грузовик на тамбовской трассе. Есть жертвы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку90
«Это просто ужас…»126
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово80
Захарова пообещала Лондону сюрприз605
Польша нашла альтернативу российскому газу287
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
03:35
«Боритесь за жизнь людей!»: у Галкина сдали нервы
Шоу-бизнес
03:10
Шепелев отказался вернуть сына Фриске на родину
Шоу-бизнес
00:56
Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
Шоу-бизнес
01:10
Москвичам пообещали неделю морозов
Общество Новости Москвы
09:55
Польша нашла альтернативу российскому газу
Экономика
01:23
Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
Армия
01:07
Болтон записал обращение к Совфеду
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение