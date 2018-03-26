Водителя грузовика убило ломом в Якутии 

Инцидент произошел во время остановки автомашин в селе Крестях при перевозке нефтепродуктов из Мирнинского в Нюрбинский район, сообщает ИА YakutiaMedia.
Водитель автомашины «Скания» осуществлял буксировку съехавшего в кювет автомобиля. В это время произошел срыв троса, и закрепленный металлический лом пробил лобовое стекло автомашины и ударил водителя в грудь.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«ФедералПресс» напоминает, 9 марта в Горном районе Якутии нелегальное такси-микроавтобус Toyota Hiace на полном ходу врезалось в снегоуборочную машину КамАЗ. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.