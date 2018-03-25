Ещё
«Аж мурашки по коже»: в Сети обсуждают «самое тяжелое ДТП» в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аж мурашки по коже»: в Сети обсуждают «самое тяжелое ДТП» в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Интернет-пользователи обсуждают «самое тяжелое ДТП», произошедшее на перекрестке в Находке, сообщает PRIMPRESS.
На кадрах, опубликованных в сообществе «ДПС-Контроль», видно, как на перекрестке происходит дорожная авария: при этом автомобили едва касаются друг друга. Обе машины останавливаются, а водители выходят из авто для дальнейших разбирательств.
Авторы ролика с юмором подписали его как «самое жесткое ДТП». А подписчики группы продолжили смеяться над видео в комментариях.
«Непонятно, как живы остались. Прям рубашках родились))».
«Почему никто не останавливается, узнать все ли хорошо? ДТП же! Люди, вы такие равнодушные…»
«Прям размотались ((надеюсь, все живы?»
«Аж мурашки по коже пошли!»
A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 24, 2018 at 11:30pm PDT
Primpress: последние новости
Военный на Mercedes на скорости 160 км/ч удирал от ДПС в Приморье ДТП с пьяной девушкой на Prius вызвало негодование жителей Владивостока Две автоледи не поделили дорогу во Владивостоке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число погибших в Кемерове увеличилось до 37164
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона356
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский100
Число пропавших при пожаре в Кемерове выросло до 69125
МВД и СБ Украины перешли на сторону России722
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение