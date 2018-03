«Аж мурашки по коже»: в Сети обсуждают «самое тяжелое ДТП» в Приморье

Интернет-пользователи обсуждают «самое тяжелое ДТП», произошедшее на перекрестке в Находке , сообщает PRIMPRESS.

На кадрах, опубликованных в сообществе «ДПС-Контроль», видно, как на перекрестке происходит дорожная авария: при этом автомобили едва касаются друг друга. Обе машины останавливаются, а водители выходят из авто для дальнейших разбирательств.

Авторы ролика с юмором подписали его как «самое жесткое ДТП». А подписчики группы продолжили смеяться над видео в комментариях.

«Непонятно, как живы остались. Прям рубашках родились))».

«Почему никто не останавливается, узнать все ли хорошо? ДТП же! Люди, вы такие равнодушные…»

«Прям размотались ((надеюсь, все живы?»

«Аж мурашки по коже пошли!»

