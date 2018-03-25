Президент Танзании «шокирован» ДТП, унесшем жизни 26 человек

Дар-эс-Салам, 25 марта / Синьхуа / — Президент Танзании Джон Магуфули заявил сегодня, что шокирован произошедшим вчера, 24 марта, ночью дорожно-транспортным происшествием, жертвами которого стали 26 человек.

"Я шокирован и опечален в связи с сообщениями о 26 погибших танзанийцах", — написал Дж. Магуфули в заявлении.

26 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в районе Мкуранга в регионе Пвани вчера около 21:00, еще десять человек пострадали, сообщил начальник дорожной полиции Фортунатус Мусилиму.

Ф. Мусилиму сказал, что грузовик, перевозивший 32 тонны соли, ехал на высокой скорости, потерял управление и столкнулся с микроавтобусом.

Он также сообщил, что водитель микроавтобуса скончался, а водитель грузовика скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция. —0—