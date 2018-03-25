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«Машины были искорёжены»: на Уралмаше в лобовую столкнулись Toyota и ВАЗ-2110
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«Машины были искорёжены»: на Уралмаше в лобовую столкнулись Toyota и ВАЗ-2110 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На улице 40-летия Октября поздно вечером столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota Yaris. Очевидцы рассказали, что иномарка, за рулём которой была женщина, выезжала из двора на дорогу, и не успела завершить маневр: в нее влетела Lada.
— Машины после аварии были искорёжены. Водитель «десятки» после столкновения грубо ругался и обвинял хозяйку Toyota, — рассказал екатеринбуржец Евгений, — женщина, в ответ утверждала, что ВАЗ перед столкновением ехал по «встречке». Позже мужчина внезапно решил сбежать с места ДТП. Его попытались остановить пожарные и проезжавшие мимо водители. В итоге, он вернулся к своей разбитой машине. Судя по всему, он был нетрезв.
На место происшествия приехали автоинспекторы. Они вызвали эвакуатор, чтобы отвезти ВАЗ-2110 на штрафстоянку. Однако выяснилось, что помятые машины крепко зацепились друг за друга: их с трудом растащили в разные стороны.
Никто из людей в аварии не пострадал. В Toyota Yaris сработала подушка безопасности.
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