Три человека погибли и двое ранены в ДТП под Елабугой 

Три человека погибли и двое пострадали в аварии, случившейся сегодня, 25 марта в Елабужском районе. ДТП произошло на трассе М-7 «Волга». По предварительной версии ГИБДД МВД по РТ водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Рено Меган». В результате ДТП погибли 61-летний водитель «Лады», его 31-летний сын и 63-летняя пассажирка. Еще один пассажир «Гранты» 19-летний парень, а также 47-летний водитель «Рено Меган» с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Елабуги. Сейчас устанавливаются подробности аварии.