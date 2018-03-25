В центре Новосибирска троллейбус оборвал провода

Вчера вечером недалеко от остановки «Дом Ленина» троллейбус штангой оборвал провода электропитания.

В беседе с корреспондентом НГС очевидец события пояснил, что троллейбус ехал со стороны площади Ленина.

«Троллейбус ехал со стороны пл. Ленина, поворачивал на Октябрьскую магистраль, у него слетели штанги и они оборвали провода. Сразу ДПС подъехали, постояли минут 20 и уехали. Приезжала Газель «ДЭУ-1» вроде на ней написано было, из неё люди в оранжевых жилетах вышли, посмотрели и тоже уехали», — рассказал Виталий в переписке с редакцией.

Несколько дней назад похожая ситуация произошла в Кировском районе, где из-за обрыва проводов встали троллейбусы.