В Ярославле днём возле входа в супермаркет умер мужчина

Сегодня днём прямо возле одного из известных продуктовых супермаркетов на Суздалке произошла трагедия: скончался мужчина. Ему внезапно стало плохо, и он упал прямо при входе в магазин. Очевидцы пытались оказать первую помощь, делали непрямой массаж сердца. Сразу же вызвали скорую. Медики приехали минут через 15.

— Это произошло при нас. Я была с маленьким ребёнком, поэтому близко мы не подходили. Люди, которые оказывали помощь до приезда скорой, говорили: «Уже не откачают». Недавно узнала, что спасти его не удалось. Очень жаль мужчину, — рассказала очевидец произошедшего Юлия.