Ещё
В Ярославле днём возле входа в супермаркет умер мужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле днём возле входа в супермаркет умер мужчина 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня днём прямо возле одного из известных продуктовых супермаркетов на Суздалке произошла трагедия: скончался мужчина. Ему внезапно стало плохо, и он упал прямо при входе в магазин. Очевидцы пытались оказать первую помощь, делали непрямой массаж сердца. Сразу же вызвали скорую. Медики приехали минут через 15.
— Это произошло при нас. Я была с маленьким ребёнком, поэтому близко мы не подходили. Люди, которые оказывали помощь до приезда скорой, говорили: «Уже не откачают». Недавно узнала, что спасти его не удалось. Очень жаль мужчину, — рассказала очевидец произошедшего Юлия.
В правоохранительных органах пока трагедию не комментируют.
76.ru: последние новости
Смертельное ДТП в Рыбинске: подросток пытался пробежать на «красный» «Беги или умри»: в Ярославской области под колёсами иномарки погиб 14-летний Тимур Махмудов Папа упал в обморок, узнав о смерти сына: в разорвавшемся пополам УАЗе из Самарской области
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список пропавших при пожаре в Кемерове116
Макрону послали «черную метку»151
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона91
МВД и СБ Украины перешли на сторону России717
Детская шалость: возможная причина трагедии в Кемерове48
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение