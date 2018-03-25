Новосибирец пожаловался на утопающую в воде дорогу

Житель Cоветского района Антон Чеснаков пожаловался на качество дороги на улице Софийской.

По словам собеседника НГС, проблеме уже несколько лет.

«Дорога утопает в воде, разбивается каждую весну, мэрия нас мучает, каждый год делая заплатки по всей улице Софийской, от начала до самого конца, до конечной автобуса. Тем более сейчас ситуация сильно ухудшилась, так как с недавних пор продолжение улицы Софийской входит в Ордынскую трассу», — сетует новосибирец.

Свою жалобу читатель подкрепил видеозаписью, на которой отчетливо видны все проблемы дорожного полотна.

Корреспондент НГС отправил письмо в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.