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Смертельное ДТП в США: движение перекрыли из-за угрозы взрыва «Теслы»
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Смертельное ДТП в США: движение перекрыли из-за угрозы взрыва «Теслы» 

Вести.Ru 1 час назад
В городе Маунтин-Вью в Калифорнии автомобиль Tesla врезался в ограждение на скоростной трассе. Затем в «Теслу» влетели еще две машины. В результате водитель электрокара погиб, передает телеканал «Россия 24».
На некоторое время движение по шоссе пришлось перекрыть, чтобы дождаться инженеров компании Tesla: были опасения, что могут взорваться поврежденные батареи машины. Пока неизвестно, произошла ли авария в режиме автопилота: в Tesla это никак не комментируют. Ранее, в январе этого года, при испытании автопилота уже был случай, когда электрокар врезался на шоссе в пожарную машину. Тогда все остались живы.
Fiery crash involving #Tesla has been cleared from HWY 101S in #MountainView 🔥 Towtruck with Tesla has @CHP_RedwoodCity and @MtnViewFire escort to tow yard, just in case… pic.twitter.com/sLiBCWIyKX
— Dean C. Smith (@DeanCSmith) 23 марта 2018 г.
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