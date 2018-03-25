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Бывший владелец «скорой», торгующей на рынке, рассказал, как это случилось
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Бывший владелец «скорой», торгующей на рынке, рассказал, как это случилось 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Бывший владелец автомобиля «скорой помощи», который заметили на гайвинском рынке, рассказал, как это могло случиться.
С 2011 по 2017 год компания Михаила Энтина оказывала транспортные услуги некоторым подстанциям «скорой» в Перми. После этого автомобили распродали. Всего — около 60 машин.
«Я узнал свой автомобиль. Помню их по номерам. Позвонил автомеханику своему, уточнил у него тоже. Он подтвердил — наша была машина. Мы сняли автомобиль с учёта в ГИБДД в декабре 2017 года после того, как продали его. Дальше новый владелец должен был отдать его на переоборудование — снять маячки, сирену, наклейки с красным крестом. Стоит это около 15 тысяч рублей. Видимо, новый хозяин решил этого не делать», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» Михаил Энтин.
Без переоборудования поставить автомобиль на учёт как физическое лицо новый владелец бы не смог. Очевидно, он так и катается по городу без документов, в надежде, что машину «скорой» сотрудники полиции останавливать для проверки документов не станут.
Михаил Энтин сообщил, что подобным образом распродал в частные руки 60 машин скорой помощи. Часть из них уехали в другие регионы (Башкирия) и даже за рубеж (Армения). Но некоторые по-прежнему ездят по Перми.
«Иногда вижу некоторые из них — без наклеек и маячков, но по номерам узнаю, что это наши», — рассказывает Михаил.
Напомним, 25 марта на одном из Пермских рынков заметили автомобиль скорой помощи. Его использовали как грузовик для перевозки товара и как прилавок для торговли.
Пермяки в комментариях не оценили такое применение техники: «А кто-то сейчас не может дождаться бригаду врачей».
«По нормативу в Перми должно быть 90-100 бригад. Они все и ездят. Просто очень много людей, вызывают «скорую» из-за пустяков, тем самым занимая бригады. А в этот момент кому-то действительно нужна помощь. Отсюда и возникает напряжение в обществе. При простуде не обязательно вызывать «скорую», лучше обратиться в неотложку из поликлиники. Она, конечно, не приедет за 20 минут. Ждать придётся 2-3 часа, но это не критично», — считает руководитель проекта «Новоскор» Евгений Фридман.
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