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В Волгограде новые дорожные знаки скрыли светофоры
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В Волгограде новые дорожные знаки скрыли светофоры 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде продолжается чехарда с дорожными знаками. Новый указатель, появившийся на улице 39-й Гвардейской перед выездом на Первую Продольную магистраль, полностью перекрыл светофор.
— Тот, кто устанавливал знак «Пешеходный переход», явно предусмотрел все последствия. Теперь водители будут выворачивать шею, пытаясь заметить что-то кроме красного сигнала, — рассказывают автомобилисты. — По какому принципу выбирают места для установки новых табличек, остается загадкой.
V1.ru запросил комментарий в пресс-службе администрации.
Знаки-шарады, проверяющие водителей на находчивость и смекалку, волгоградские водители заметили сразу в нескольких районах Волгограда. На Семи ветрах новый указатель перекрыли металлические грузы.
Лихорадка со знаками началась в Волгограде еще осенью. На каждый квадратный метр пешеходного перехода появилось по несколько «Пешеходных переходов». Указатели появились даже рядом с закрытыми арками и указателями «Жилая зона», которая и без того дает преимущество пешеходам.
В неловкой ситуации оказались и водители, решившие проехать по односторонней улице Ленина. Встречая упакованную в черный полиэтилен табличку, автомобилисты смело поворачивают направо и лишь потом видят дорожный «кирпич».
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