В Волгограде новые дорожные знаки скрыли светофоры

Волгограде продолжается чехарда с дорожными знаками. Новый указатель, появившийся на улице 39-й Гвардейской перед выездом на Первую Продольную магистраль, полностью перекрыл светофор.

— Тот, кто устанавливал знак «Пешеходный переход», явно предусмотрел все последствия. Теперь водители будут выворачивать шею, пытаясь заметить что-то кроме красного сигнала, — рассказывают автомобилисты. — По какому принципу выбирают места для установки новых табличек, остается загадкой.

Знаки-шарады, проверяющие водителей на находчивость и смекалку, волгоградские водители заметили сразу в нескольких районах Волгограда. На Семи ветрах новый указатель перекрыли металлические грузы.

Лихорадка со знаками началась в Волгограде еще осенью. На каждый квадратный метр пешеходного перехода появилось по несколько «Пешеходных переходов». Указатели появились даже рядом с закрытыми арками и указателями «Жилая зона», которая и без того дает преимущество пешеходам.

В неловкой ситуации оказались и водители, решившие проехать по односторонней улице Ленина. Встречая упакованную в черный полиэтилен табличку, автомобилисты смело поворачивают направо и лишь потом видят дорожный «кирпич».