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Новая разработка Ford Spies поможет автомобилям комфортно и быстро парковаться
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Новая разработка Ford Spies поможет автомобилям комфортно и быстро парковаться 

Auto.Today 40 минут назад
Фото: Auto.Today
Исследование, проведенное по заказу Ford, показывает, что водители проводят в среднем один день каждый год, чтобы найти пустую парковку. Это время может значительно уменьшиться с помощью новой технологии, используемой автопроизводителем и протестированной на трассе, а в последнее время на улицах Милтон Кейнс, Великобритания.
Итак, как это работает? Система использует данные от датчиков парковки транспортных средств на соответствующей автостоянке, чтобы определить, где находится пустая парковка, и отправляет детали водителю. Эта технология называется «Совместная парковка», и ее можно значительно улучшить, используя входные данные из систем мониторинга парков. «Мы понимаем, сколько потраченного времени и ненужного стресса вызвано поиском парковочных мест в городах и поселках», — сказал руководитель отдела исследований Ford Research and Advanced Engineering, руководителя отдела автоматизации вождения в Европе Кристиан Ресс. «С нашими исследованиями мы видим возможность передать это время водителям, помогая им наслаждаться более счастливыми, здоровыми и более эффективными поездками».
Чтобы продемонстрировать эффективность системы, Ford выпустил короткое видео, которое показывает Mondeo / Fusion, оснащенную вышеупомянутой технологией. Автомобиль D-сегмента заезжает на стоянку и находит свободное место для парковки в кратчайшие сроки. Ко всему прочему, эта новая функция также предупреждает водителя о других опасностях, например, предупредает об автомобиле, спрятанном за поворотом на дороге, который внезапно тормозит.
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