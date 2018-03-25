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Дороги Владивостока перекроют в связи с крестным ходом 8 апреля
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Дороги Владивостока перекроют в связи с крестным ходом 8 апреля 

Prim.News 32 минуты назад
Он начнется в полдень.
Постановление о временном ограничении движения и парковки транспортных средств по автомобильным дорогам при проведении крестного хода опубликовано на сайте администрации Владивостока.
В документе уточняется, что движение и парковку транспортных средств временно ограничат с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 08.04.2018 на следующих участках автомобильных дорог:
— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская; — по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская; — по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская; — по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом; — по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом; — по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича; — по улице Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с Океанским проспектом; — по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом; — по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;
Объезд будет осуществляться по улицам: 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Светланская, Суханова и Уборевича.
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