Напала в подъезде с ножом: в Ярославле женщина порезала свою соседку

Бытовой конфликт перерос в кровавую драку. Одна женщина не вытерпела, схватила нож и порезала свою соседку. Всё произошло в подъезде одного из домов посёлка Великий. 38-летняя женщина порезала ножом свою 45-летнюю соседку. Дамы враждовали давно: в основном, не могли поделить место для парковки. Очередная словесная перепалка закончилась печально.