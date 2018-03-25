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Напала в подъезде с ножом: в Ярославле женщина порезала свою соседку
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Напала в подъезде с ножом: в Ярославле женщина порезала свою соседку 

76.ru 38 минут назад
Фото: 76.ru
Бытовой конфликт перерос в кровавую драку. Одна женщина не вытерпела, схватила нож и порезала свою соседку. Всё произошло в подъезде одного из домов посёлка Великий. 38-летняя женщина порезала ножом свою 45-летнюю соседку. Дамы враждовали давно: в основном, не могли поделить место для парковки. Очередная словесная перепалка закончилась печально.
— Пострадавшая доставлена в больницу с тяжёлыми травмами. Подозреваемая задержана. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
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