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Водителя, сбившего насмерть 14-летнего мальчика, отпустили: что показала экспертиза
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Водителя, сбившего насмерть 14-летнего мальчика, отпустили: что показала экспертиза 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
УМВД по Ярославской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Рыбинске. Там накануне водитель на иномарке насмерть сбил подростка. Жуткая авария попала на записи видеокамер. На них видно, как подросток неожиданно выскакивает на проезжую часть. А водитель не успевает затормозить.
— Мужчина был трезвый. По данному факту проводится проверка. Водителя не задерживали, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Авария произошла 24 марта в 20:42 на улице Луначарского. Это ДТП вызвало огромный общественный резонанс. Уже второй день его активно обсуждают и на нашем сайте, и в соцсетях. Многие уверены: мальчик на спор бросился перебегать дорогу перед машиной.
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