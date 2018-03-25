Водителя, сбившего насмерть 14-летнего мальчика, отпустили: что показала экспертиза

УМВД по Ярославской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Рыбинске . Там накануне водитель на иномарке насмерть сбил подростка. Жуткая авария попала на записи видеокамер. На них видно, как подросток неожиданно выскакивает на проезжую часть. А водитель не успевает затормозить.

— Мужчина был трезвый. По данному факту проводится проверка. Водителя не задерживали, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Авария произошла 24 марта в 20:42 на улице Луначарского. Это ДТП вызвало огромный общественный резонанс. Уже второй день его активно обсуждают и на нашем сайте, и в соцсетях. Многие уверены: мальчик на спор бросился перебегать дорогу перед машиной.