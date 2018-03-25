В Сатове скончался сбитыйна проспекте 50 лет Октября мужчина

Стали известны подробности дорожной аварии, которая произошла сегодня утром в Саратове в Кировском районе. Авария оказалась смертельной — пешеход не выжил.

Как сообщили уточнения АиФ-Саратов в городской ГИБДД, ДТП случилось в 7:44 на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Алексеевская. Автомобиль «ВАЗ 2115» на полном ходу сбил пешехода и влетел в столб светофора. 58-летний мужчина оказался в роковой момент на «зебре», и это его не спасло. На масто прибыли врачи, они госпитализировали пострадавшего. И в 17:00 из стационара пришла информация, о том чтомужчина умер.