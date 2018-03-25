В Прикамье на трассе Пермь-Очёр произошло смертельное ДТП

Автомобиль ВАЗ-2107 двигался со стороны Перми в направлении Очёра. По предварительной информации, водитель 1967 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком SCANIA. В результате ДТП водитель легковушки получил смертельную травму и скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка.