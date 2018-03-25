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В Прикамье на трассе Пермь-Очёр произошло смертельное ДТП
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В Прикамье на трассе Пермь-Очёр произошло смертельное ДТП 

АиФ Пермь 43 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в МВД по Пермскому краю, автомобильная авария произошла около 11:45 25 марта в Очёрском районе на автодороге подъезд города Перми от автодороги М7-Волга.
Автомобиль ВАЗ-2107 двигался со стороны Перми в направлении Очёра. По предварительной информации, водитель 1967 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком SCANIA. В результате ДТП водитель легковушки получил смертельную травму и скончался на месте.
По факту аварии проводится проверка.
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