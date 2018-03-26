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В ГИБДД рассказали о последствиях аварии на Димитровском мосту: в больницу попали 5 человек
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В ГИБДД рассказали о последствиях аварии на Димитровском мосту: в больницу попали 5 человек 

ngs.ru 44 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская автоинспекция рассказала о состоянии пострадавших в аварии на Димитровском мосту, которая случилась вечером накануне.
ДТП произошло в 18:30 часов по направлению в сторону левого берега.
«Водитель на автомобиле Hyundai Santa Fe двигался по проспекту Энергетиков со стороны проспекта Димитрова в сторону Станционной. При неустановленных обстоятельствах произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Оба водителя госпиатлизированы— про состояние водителя Hyundai Santa Fe пока информации нет. А 63-летний водитель Hyundai Solaris получил тяжёлые травмы.
«Водител «Соляриса» с сотрясением гловного мозга, переломом обоих голеней, перелом рёбер, перелом костей таза доставлен в больницу», — добавили в автоинспекции.
24-летняя пассажирка из «Соляриса» получила ушиб головного мозга, сломала позвоночник и ногу. Также пострадали пассажиры «Санта Фе»: у 43-летней женщины сотрясение головного мозга, у 24-летнего пассажира перелом предплечья и также сотрясение.
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