В ГИБДД рассказали о последствиях аварии на Димитровском мосту: в больницу попали 5 человек

Новосибирская автоинспекция рассказала о состоянии пострадавших в аварии на Димитровском мосту, которая случилась вечером накануне.

ДТП произошло в 18:30 часов по направлению в сторону левого берега.

«Водитель на автомобиле Hyundai Santa Fe двигался по проспекту Энергетиков со стороны проспекта Димитрова в сторону Станционной. При неустановленных обстоятельствах произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Оба водителя госпиатлизированы— про состояние водителя Hyundai Santa Fe пока информации нет. А 63-летний водитель Hyundai Solaris получил тяжёлые травмы.

«Водител «Соляриса» с сотрясением гловного мозга, переломом обоих голеней, перелом рёбер, перелом костей таза доставлен в больницу», — добавили в автоинспекции.

24-летняя пассажирка из «Соляриса» получила ушиб головного мозга, сломала позвоночник и ногу. Также пострадали пассажиры «Санта Фе»: у 43-летней женщины сотрясение головного мозга, у 24-летнего пассажира перелом предплечья и также сотрясение.