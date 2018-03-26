10 городов России по продажам новых автомобилей

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили города РФ, жители которых в январе-феврале 2018 г. чаще покупали новые легковые автомобили. Отмечается, что в этот рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург, которые занимают лидирующие позиции среди российских регионов (28,4 тыс. и 13,1 тыс. шт. соответственно). Ниже мы расскажем о 10 городах, жители которых в начале этого года приобрели больше всего новых легковых автомобилей.

1. Казань

Лидером рейтинга среди остальных городов является Казань: в столице Татарстана за два месяца нынешнего года было куплено 3 тыс. новых легковых автомобилей. Здесь рост реализации оказался не таким значительным, как в других городах, — всего 10%. 2. Екатеринбург

На 2-м месте по этому показателю находится Екатеринбург (2840 шт.). Екатеринбург также вошел в число городов, где эксперты отмечали наибольший рост реализации новых автомобилей по сравнению с прошлым отчетным периодом. Рост составил 41%. 3. Самара

Замыкает тройку лидеров Самара, в которой за отчетный период было реализовано 2360 машин. 4. Нижний Новгород

Далее следует Нижний Новгород с результатом в 2280 единиц. 5. Краснодар

На 5-й позиции находится Краснодар (2100 шт.), который оказывается в данном рейтинге единственным городом с населением менее 1 млн жителей. 6. Уфа Уфа оказалась на 6-м месте: здесь в январе-феврале 2018 г. было куплено 2080 новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», во всех перечисленных городах реализация новых автомобилей за отчетный период выросла. 7. Челябинск

Челябинск с результатом 1940 автомобилей занимает 7-ю строчку рейтинга. Кроме того, здесь эксперты отметают наибольший рост реализации новых легковых автомобилей по сравнению с прошлым отчетным периодом — +44%. 8. Ростов-на-Дону

Этот город также входит в десятку с результатом в 1920 автомобилей. 9. Пермь

В Перми с января по февраль 2018 г. было куплено 1880 новых легковых автомобилей, что ставит город на 9-ю строчку нашего рейтинга. 10. Воронеж

Замыкает десятку Воронеж с результатом в 1600 новых легковых автомобилей. Интересно, что на 11-м месте оказался Тольятти (1410 шт.), который даже не является региональным центром, но по продажам новых автомобилей опережает отдельные города-миллионники (Новосибирск, Волгоград, Красноярск и Омск).