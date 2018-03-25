Погибший в Саратовской области рыбак мог быть сердечником 

Тело внезапно скончавшегося мужчины обнаружил другой рыбак.
Страшная находка была обнаружена недалеко от острова Зеленый в воскресенье 25 марта. Нашедший бездыханное тело в камуфляжной одежде тут же позвонил спасателям и попросил их выехать на место происшествия.
Спасатели прибыли к озеру Щучьему и вывезли тело погибшего рыбака на берег. Есть версия, что житель Саратовской области, внезапно скончавшийся на рыбалке, мог страдать заболеваниями сердца. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали очевидцы происшествия.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента. Назначены экспертизы, которые дадут окончательный ответ: своей ли смертью погиб мужчина или был какой-то другой фактор.