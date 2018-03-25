Появилась видеозапись момента аварии с четырьмя погибшими в Тракторозаводском районе

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии на пересечении Героев Танкограда и улицы Бажова. Ночное ДТП унесло жизни четырёх человек.

В распоряжении 74.ru оказалась запись с видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля. На нём видно, что Renault Megane поворачивает налево. В это время сигнал светофора уже мигает. На скорости в автомобиль врезается Mercedes-Benz. От столкновения машины буквально подскакивают.

Авария на ЧТЗ попала на видео

Четыре человека скончались на месте происшествия. Среди погибших — водители автомобилей и два пассажира Renault Megane. Пассажира Mercedes — мужчину 1989 года рождения — госпитализировали.

Очевидцы аварии рассказывают, что тела погибших выбросило на дорогу, а детали от машин раскидало по всей проезжей части. При этом водители проезжающих мимо автомобилей вели себя бестактно, пытались пролезть между разбитыми авто, один из них даже наехал на труп.