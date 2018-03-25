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Появилась видеозапись момента аварии с четырьмя погибшими в Тракторозаводском районе
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Появилась видеозапись момента аварии с четырьмя погибшими в Тракторозаводском районе 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии на пересечении Героев Танкограда и улицы Бажова. Ночное ДТП унесло жизни четырёх человек.
В распоряжении 74.ru оказалась запись с видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля. На нём видно, что Renault Megane поворачивает налево. В это время сигнал светофора уже мигает. На скорости в автомобиль врезается Mercedes-Benz. От столкновения машины буквально подскакивают.
Авария на ЧТЗ попала на видео
Четыре человека скончались на месте происшествия. Среди погибших — водители автомобилей и два пассажира Renault Megane. Пассажира Mercedes — мужчину 1989 года рождения — госпитализировали.
Очевидцы аварии рассказывают, что тела погибших выбросило на дорогу, а детали от машин раскидало по всей проезжей части. При этом водители проезжающих мимо автомобилей вели себя бестактно, пытались пролезть между разбитыми авто, один из них даже наехал на труп.
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