В Мозамбике в ДТП погиб 21 человек, 30 получили ранения

МОСКВА , 25 мар — РИА Новости . Легковой автомобиль в Мозамбике съехал с дороги и врезался в группу молодых людей, проводивших неподалеку вечеринку, 21 человек погиб, 30 получили ранения, сообщает информационный портал Club of Mozambique.

21 people killed, 30 injured in Maputo crash https://t.co/Y5M7jjXmGH #Mozambique pic.twitter.com/vAkViVFyc6

— Club of Mozambique (@clubOmozambique) 25 марта 2018 г.

​Авария произошла в ночь на воскресенье в районе города Мапуто. По предварительным данным, автомобиль наехал на несколько препятствий, после чего въехал в пешеходный мост. Пострадавшие доставлены в больницы, большинство погибших — молодые люди.

Причина происшествия не известна, но власти не исключают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает местная газета O País, это одно из самых крупных ДТП с участием легкового автомобиля в стране.