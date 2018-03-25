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В Мозамбике в ДТП погиб 21 человек, 30 получили ранения
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В Мозамбике в ДТП погиб 21 человек, 30 получили ранения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Легковой автомобиль в Мозамбике съехал с дороги и врезался в группу молодых людей, проводивших неподалеку вечеринку, 21 человек погиб, 30 получили ранения, сообщает информационный портал Club of Mozambique.
21 people killed, 30 injured in Maputo crash https://t.co/Y5M7jjXmGH #Mozambique pic.twitter.com/vAkViVFyc6
— Club of Mozambique (@clubOmozambique) 25 марта 2018 г.
​Авария произошла в ночь на воскресенье в районе города Мапуто. По предварительным данным, автомобиль наехал на несколько препятствий, после чего въехал в пешеходный мост. Пострадавшие доставлены в больницы, большинство погибших — молодые люди.
Причина происшествия не известна, но власти не исключают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает местная газета O País, это одно из самых крупных ДТП с участием легкового автомобиля в стране.
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