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По пути из Екатеринбурга водитель «четырнадцатой» устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
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По пути из Екатеринбурга водитель «четырнадцатой» устроил ДТП, в котором пострадал ребенок 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня на трассе, ведущей из Екатеринбурга в Реж, лобовое столкновение двух легковушек. Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло из-за того, что водитель «четырнадцатой» выехал на встречную полосу.
— Авария случилась на 70 километре дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, — сообщили в ГИБДД. — Из-за чего водитель «четырнадцатой» выехал на встречную полосу, пока не установили. На встречной полосе «четырнадцатая» столкнулась с Kia Sportage.
В этой аварии пострадали водитель Kia и 6-летний пассажир.
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