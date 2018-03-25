По пути из Екатеринбурга водитель «четырнадцатой» устроил ДТП, в котором пострадал ребенок 

Сегодня на трассе, ведущей из Екатеринбурга в Реж, лобовое столкновение двух легковушек. Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло из-за того, что водитель «четырнадцатой» выехал на встречную полосу.
— Авария случилась на 70 километре дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, — сообщили в ГИБДД. — Из-за чего водитель «четырнадцатой» выехал на встречную полосу, пока не установили. На встречной полосе «четырнадцатая» столкнулась с Kia Sportage.
В этой аварии пострадали водитель Kia и 6-летний пассажир.