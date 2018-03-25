Зачем алкокомпании начали финансировать разработки беспилотников

США только в марте этого года две промгруппы бросили свои силы на лоббирование законов, ускоряющих появление машин с автопилотами.

Wine & Spirits Wholesalers of America, представляющая интересы четырех сотен торговцев алкоголем, и Foundation for Advancing Alcohol Responsibility, ведущая борьбу с пьяным вождением. А финансируют FAAR такие монстры, как Diageo, Pernod Ricard, Bacardi и Constellation. Почему? Потому что в результате этих инициатив 2,1 млрд пьющих, которые тратят на спиртное 1,5 трлн долларов в год, получат возможность выпивать чаще, даже находясь в собственном автомобиле.

По оценке Morgan Stanley , если водители станут употреблять пару лишних напитков в неделю, то это вызовет рост индустрии на двести пятьдесят млрд долларов. А это примерно бюджет Швеции

В США в ДТП с участием нетрезвых водителей погибает двадцать восемь человек каждый день, так что появление более удобных и дешевых сервисов такси (Uber), а также продление времени работы общественного транспорта скажется на этой ужасной статистике только в лучшую сторону, предполагают эксперты. Хотя… Поживем — увидим. Прогресс еще не решил ни одной проблемы, не поставив при этом двух новых.