Ночью 25 марта в Службу спасение поступило сообщение о ЧП на железнодорожной станции в Воронежской области.
В Кантемировке 17-летнего подростка ударило током, сообщают местные СМИ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, подросток забрался на вышку для того, чтобы сделать селфи. А выше располагались провода, которые находились под напряжением. После этого парень упал на железнодорожный путь.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали ожоги 90% тела. Юношу госпитализировали в Кантемировскую районную больницу.