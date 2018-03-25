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На железной дороге под Воронежем подростка сильно ударило током — СМИ
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На железной дороге под Воронежем подростка сильно ударило током — СМИ 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Ночью 25 марта в Службу спасение поступило сообщение о ЧП на железнодорожной станции в Воронежской области.
В Кантемировке 17-летнего подростка ударило током, сообщают местные СМИ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, подросток забрался на вышку для того, чтобы сделать селфи. А выше располагались провода, которые находились под напряжением. После этого парень упал на железнодорожный путь.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали ожоги 90% тела. Юношу госпитализировали в Кантемировскую районную больницу.
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