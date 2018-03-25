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Тихвинский второклассник получил травму головы, упав с недостроя
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Тихвинский второклассник получил травму головы, упав с недостроя 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Тихвинском районе Ленинградской области второклассник получил тяжелую травму головы, прогуливаясь с другом по стройке.
Инцидент произошел вечером 24 марта в Тихвине. Два мальчика гуляли по недостроенному зданию на улице Чернышевского. Один из приятелей сорвался с высоты и получил травму головы.
Пострадавшего госпитализировали в Тихвинскую районную больницу. Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом свода черепа.
По факту произошедшего проводится проверка.
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