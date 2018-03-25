Тихвинский второклассник получил травму головы, упав с недостроя

В Тихвинском районе Ленинградской области второклассник получил тяжелую травму головы, прогуливаясь с другом по стройке.

Инцидент произошел вечером 24 марта в Тихвине . Два мальчика гуляли по недостроенному зданию на улице Чернышевского. Один из приятелей сорвался с высоты и получил травму головы.

Пострадавшего госпитализировали в Тихвинскую районную больницу. Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом свода черепа.

По факту произошедшего проводится проверка.