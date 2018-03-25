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У комплекса «Мега Дыбенко» образовалась пробка из-за столкновения легковушек
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У комплекса «Мега Дыбенко» образовалась пробка из-за столкновения легковушек 

Ivyborg.ru 42 минуты назад
Рядом с комплексом «Мега Дыбенко» во Всеволожском районе Ленинградской области незначительная авария стала причиной пробки.
По предварительным данным, авария произошла около 13:30 в воскресенье, 25 марта, на развязке около комплекса «Мега Дыбенко».
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