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У комплекса «Мега Дыбенко» образовалась пробка из-за столкновения легковушек
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У комплекса «Мега Дыбенко» образовалась пробка из-за столкновения легковушек
Ivyborg.ru
42 минуты назад
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Рядом с комплексом «Мега Дыбенко» во
Всеволожском
районе
Ленинградской области
незначительная авария стала причиной пробки.
По предварительным данным, авария произошла около 13:30 в воскресенье, 25 марта, на развязке около комплекса «Мега Дыбенко».
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