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Водитель иномарки сбил перебегавшего проезжую часть в неположенном месте пешехода на юге Москвы
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Водитель иномарки сбил перебегавшего проезжую часть в неположенном месте пешехода на юге Москвы 

Агентство «Москва» 55 минут назад
В столичном районе Орехово-Борисово Северное водитель иномарки сбил пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.
«В районе д. 16 по ул. Маршала Захарова водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном для этого месте. Пешеход получил травмы и был передан сотрудникам «скорой помощи», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что водитель иномарки не предпринимал попыток скрыться с места ДТП.
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