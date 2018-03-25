Водитель иномарки сбил перебегавшего проезжую часть в неположенном месте пешехода на юге Москвы

В столичном районе Орехово-Борисово Северное водитель иномарки сбил пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

«В районе д. 16 по ул. Маршала Захарова водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном для этого месте. Пешеход получил травмы и был передан сотрудникам «скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель иномарки не предпринимал попыток скрыться с места ДТП.